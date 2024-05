Terni: scontro furgone-scooter a Gabelletta. In ospedale un 48enne

Incidente stradale lunedì pomeriggio in strada di Vallemicero, nella zona di Gabelletta a Terni. L’impatto è stato fra uno scooter con in sella il 48enne B.R. ed un furgone condotto da un uomo di 58 anni (G.A.). Il conducente del motociclo è stato soccorso dagli operatori del 118 in ‘codice rosso’ e trasportato in ospedale: sempre cosciente, le sue condizioni – comunque – non sarebbero gravi. Sul posto per rilievi e gestione della viabilità si sono portati gli agenti della I sezione territoriale ‘Borgo Rivo’ e dell’ufficio incidenti della polizia Locale ternana. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter scendeva da Gabelletta mentre il furgone, proveniente dalla direzione opposta, era intento a svoltare in un’abitazione privata.

