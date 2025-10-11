Incidente stradale nel pomeriggio di sabato in via del Centenario, nei pressi dell’area carburanti adiacente via Jalenti, a Terni. Coinvolti un motociclo con in sella un 19enne (M.A.) ed un’autovettura Volkswagen Passat condotta da un 44enne (L.G.), entrambi ternani.

Ad avere la peggio è stato il primo, finito a terra: soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto, gli agenti della polizia Locale di Terni per i rilievi e la gestione della viabilità. Con loro, gli addetti di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.

