Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì in via Fratelli Rosselli, a Terni. Coinvolti tre veicoli: una Toyota Yaris condotta da una donna ternana di 72 anni (B.R. le sue iniziali), una Renault Traffic con al volante un ternano di 70 anni (M.D.) e un’Alfa Romeo condotta da un ternano di 67 anni (P.R.). Da quanto appreso, nessuno di loro ha necessitato del trasporto in ospedale da parte del 118. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, la polizia Locale di Terni. La transitabilità della carreggiata è stata ripristinata dagli addetti di Area Sicura.

