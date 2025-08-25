Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì all’incrocio fra via Borsi e via Tito Oro Nobili, a Terni. L’impatto è stato fra una microcar co al volante una donna ternana di 74 anni (M.C.) ed una Vespa condotta da un 64enne (S.P.) e con un giovane come passeggero. Quest’ultimi sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto – proveniente da via Tito Oro Nobili – procedeva verso via Pinturicchio mentre la Vespa procedeva lungo via Borsi in direzione via Battisti. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni mentre le operazioni di ripristino sono state eseguite da personale di Area Sicura.

Fra i residenti della zona, intanto, c’è chi invoca una modifica della segnaletica, tale da imporre lo ‘stop’ – o la ‘precedenza’ – a chi giunge da via Borsi verso via Battisti, con precedenza per chi proviene dal sottopasso di via Battisti e da via Tito Oro Nobili, «anche per evitare di congestionare, come sempre, via Battisti e il sottopasso specie all’uscita delle scuole».

FOTO