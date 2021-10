Terni, scoperto a masturbarsi davanti alla scuola: fermato in un bar a San Giovanni

La segnalazione è scattata martedì mattina, relativa ad un soggetto che si stava masturbando all’esterno di una scuola. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine da parte dei genitori che hanno assistito alla scena e che, quando hanno capito che il tipo stava fuggendo da lì perché scoperto, lo hanno seguito. Alla fine l’uomo – un 43enne – è stato intercettato in un bar di via Pastrengo, nella zona di San Giovanni, dai carabinieri della Compagnia di Terni intervenuti con più mezzi sul posto. Si tratterebbe di una persona con noti problemi psichiatrici e per questo seguita anche da un tutore legale. Aspetto che verrà valutato in relazione all’eventuale procedibilità della condotta sul piano penale.

