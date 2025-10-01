Momemti di tensione intorno alle ore 19.30 di mercoledì, nella centrale via Cristoforo Colombo a Terni, a due passi da piazza Ridolfi e quindi dal Comune. Un gruppo composto da più soggetti – sei, ne risultano – ha dato vita a una rissa in cui non sarebbero mancate anche le bottigliate.

Botte da orbi e colpi proibiti che hanno portato all’intervento immediato della squadra Volante della questura, peraltro in zona per dei controlli, ma già all’arrivo, dei soggetti non c’era più traccia. Fuggiti alle prime avvisaglie. Segno almeno che le lesioni, se riportate dai coinvolti, non sono state delle più gravi.

Indagini in corso per ricostruire i fatti e risalire ai protagonisti di un episodio che ha allarmato i residenti della zona, costretti a ritrovarsi una rissa sotto le proprie abitazioni e davanti ai negozi, ancora aperti a quell’ora.