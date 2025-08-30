Altra operazione a tutela della sicurezza pubblica, nella giornata di venerdì 29 agosto da parte della questura di Terni. In campo il Reparto prevenzione crimine di Perugia, la squadra Volante e la Mobile. Sotto la lente diverse aree cittadine ritenute potenzialmente ‘a rischio’, anche per eventuali fenomeni di ‘devianza giovanile’.

Nel corso delle operazioni, la squadra Mobile guidata dal commissario Lorenzo Lucattoni, in collaborazione con l’ufficio immigrazione diretto dal sostituto commissario Massimo Ruggeri, ha arrestato un giovane della Nigeria, destinatario di un provvedimento di carcerazione – deve scontare una pena di 4 anni di reclusione – per reati di droga. L’uomo è stato tradotto in carcere. Le Volanti, coordinate dal commissario Luca Valentini, presso una struttura alberghiera di Terni hanno rintracciato una giovane originaria del Marocco, condannata in via definitiva a 3 anni e 6 mesi di reclusione per reati di droga. Anche lei è stata condotta in carcere, a Perugia.

«Queste operazioni – afferma il questore Michele Abenante – dimostrano che l’impegno quotidiano della polizia di Stato, anche attraverso servizi straordinari e mirati, produce risultati concreti nella lotta al crimine e contribuisce a mantenere alto il livello di sicurezza nella nostra comunità». I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, «con lo stesso approccio incisivo e investigativo, per prevenire e reprimere le forme di illegalità più diffuse, con particolare attenzione ai fenomeni che coinvolgono i giovani e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti».