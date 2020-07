Terni, scuola Carducci pronta per settembre

La scuola Carducci di Borgo Rivo a Terni potrà essere utilizzata per le attività didattiche già da settembre, per l’inizio del prossimo anno scolastico. Mercoledì mattina c’è stato un sopralluogo dei tecnici comunali e dell’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati che hanno potuto constatare lo stato di avanzamento dei lavori. «Nonostante i problemi dovuti all’interruzione forzata dei cantieri a causa della pandemia, l’impresa esecutrice, Saporito Garden Soc. Coop., si è impegnata a recuperare la tabella di marcia e sarà pronta a concludere gli interventi in tempo per l’inizio delle lezioni, anche se resteranno da perfezionare alcuni lavori in aree dell’edificio non legate alla didattica. Ringrazio la direzione lavori pubblici e in particolare chi si occupa dell’edilizia scolastica che costantemente monitora il cantiere, con l’obiettivo di garantire il ritorno a scuola dei bambini di Borgo Rivo nei tempi più brevi».

Il consolidamento dell’edificio

L’intervento ha comportato un consolidamento dell’edificio che è ora più sicuro, adeguato alla normativa antisismica e rinnovato nelle sue strutture esterne e interne. Si è proceduto alla demolizione dell’intonaco su entrambi i lati delle murature portanti perimetrali ed interne; alla demolizione di tramezzi, rivestimenti, pavimenti, alla rimozione infissi interni, sanitari e corpi scaldanti interferenti con i lavori di rinforzo delle murature; al rinforzo dei setti murari portanti perimetrali ed interne mediante la posa in opera di fasce in tessuto in fibra di acciaio galvanizzato fissato su una microrete in fibra di vetro, impregnato con geomalta naturale; al consolidamento dei solai in laterocemento tramite la posa in opera di travi in carpenteria metallica e realizzazione di controsoffitto; al rifacimento tramezzi ed intonaci esterni ed interni sulle murature interessate dagli interventi di rinforzo e sui nuovi tramezzi; al rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti demoliti e al montaggio degli infissi, sanitari e corpi scaldanti rimossi; alle nuove tinteggiature ed ad altre opere varie di finitura.