Terni: se ne va senza pagare l’affitto e lascia un ostensorio in casa. Denunciato

L’intervento dei carabinieri del Nor è scattato in un appartamento del centro di Terni. Lì il proprietario si era reso conto che l’affittuario – 29enne di Roma già gravato da precedenti – era andato via dall’abitazione senza pagare un euro dell’affitto pattuito. Solo che, nella fretta di andarsene da casa, il giovane aveva lasciato lì vari oggetti fra cui un ostensorio. Scontate le indagini per risalire all’origine dell’oggetto sacro che non risulta fra le opere d’arte trafugate. Potrebbe trattarsi – spiega l’Arma in una nota – del provento di un furto compiuto fuori regione e le indagini per accertarlo sono in corso. Il 29enne, allo stato irreperibile, si è preso la denuncia per ricettazione.

