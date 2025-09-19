È servito l’intervento di carabinieri e polizia di Stato, nella prima serata di venerdì, per riportare la calma presso un bar di via Curio Dentato, a Terni, dove – da quanto appreso – inizialmente un cittadino straniero ha dato in escandescenze, probabilmente sotto l’effetto dell’alcol. Una parola tira l’altra e alla fine, al culmine della lite, è pure volata qualche sedia – una di queste avrebbe colpito anche un’auto in sosta – ma il bilancio non conta feriti e le forze dell’ordine, dopo aver riportato la calma, hanno verbalizzato l’accaduto.