Terni, segnala la festa ‘abusiva’ su YouPol e fa multare 9 ragazzi

La segnalazione, anonima, è stata ‘spedita’ domenica pomeriggio attraverso YouPol, l’applicazione in uso alla polizia di Stato dove i cittadini possono inviare messaggi alla sala operativa della questura. Il contenuto era relativo ad una festa ‘abusiva’ in un appartamento del centro – zona via Battisti – e gli agenti della squadra Volante si sono portati sul posto per verificarla. In effetti nella casa in questione c’erano 9 ragazzi intenti a festeggiare e per tutti è scattata la sanzione prevista dalla violazione delle norme anti Covid.

