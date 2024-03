Terni: segnali stradali danneggiati. Si cerca il responsabile

LE FOTO

Indaga la polizia Locale di Terni sul danneggiamento della segnaletica stradale verticale turistica e di servizio, all’altezza della rotatoria fra viale Filippo Turati e via Giuseppe Di Vittorio. Un veicolo – che ha poi fatto perdere le proprie tracce – ha danneggiato la segnaletica, si presume nella prima mattinata di domenica. L’auspicio è che eventuali telecamere presenti in zona, possano rivelarsi utili per risalire al responsabile. La messa in sicurezza è stata eseguita dagli operatori di Area Sicura.