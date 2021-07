Terni, sequestra la ex e la violenta in A1: arrestato nel Lazio

Viaggiava su un pullman partito da Rimini – suo luogo di residenza – che ha fatto sosta in provincia di Terni, lungo l’A1, e qui è stata sequestrata per poi successivamente essere stuprata. A fermare il malvivente protagonista dell’episodio ci ha pensato una pattuglia della polizia Stradale di Cassino, in terra laziale: l’uomo, 40enne campano ed ex compagno della vittima, si trova ora in carcere a Poggioreale (Napoli) dopo l’accertamento della violenza sessuale all’ospedale ‘Santa Scolastica’.

La violenza



Il sequestro c’è stato in un autogrill dell’autostrada: la vittima è stata fatta salire con forza nell’auto e quindi l’aggressore si è mosso in direzione Campania. La donna è stata trovato dagli agenti della polizia Stradale con indumenti strappati e ferite: la scena è stata notata nel corso della notte dalla pattuglia in servizio tra i caselli di Cassino e Caianello e la vittima, alla vista della polizia, è scesa dal veicolo gridando di essere stata violentata. È stata costretta al rapporto sessuale – subendo pugni, calci e botte – dopo essere stata privata di qualsiasi mezzo di comunicazione.

In carcere

Non era finita. L’uomo ha provato a raggiungerla per picchiarla ancora mentre i poliziotti stavano allertando la sala operativa. Successivamente i medici hanno accertato la violenza sessuale e l’uomo è stato bloccato e arrestato per violenza sessuale e lesioni. La donna – come riporta frosinonetoday – è ora sotto protezione.