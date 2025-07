C’è anche un uomo residente in provincia di Terni fra le persone coinvolte nell’indagine della Guardia di finanza di Bologna che ha portato al sequestro di beni per 36,5 milioni di euro nei confronti di una imprenditrice 69enne di Sassuolo, residente in provincia Reggio Emilia, già nota agli inquirenti e che avrebbe compiuto tutta una serie di reati di carattere finanziario e tributario. La donna, fra le altre cose, attraverso numerose società intestate a ‘teste di legno’- ma di fatto gestite da lei e dal figlio – avrebbe ottenuto l’accesso a finanziamenti bancari poi utilizzati esclusivamente per finalità personali e private.

Nel contesto dell’operazione, la Guardia di finanza di Terni – nella giornata di martedì e con il coordinamento del comandante provinciale Mauro Marzo – ha eseguito il sequestro di una quota di minoranza di una società, pari al 20%, intestata ad un soggetto residente a Terni, ritenuto collegato con le attività dell’imprenditrice emiliana indagata. La notifica del provvedimento – si apprende – non è stato invece possibile eseguirla perché l’uomo si trova attualmente all’estero: la procedura avverrà al suo rientro in Italia.

Nel contesto dell’indagine, il gip di Bologna – a seguito delle indagini delle Fiamme Gialle del capoluogo emiliano coordinate dalla procura di Reggio Emilia – ha disposto il sequestro di numerosi beni mobili e immonbili localizzati nel centro-nord. Si tratta, nel dettaglio, di 38 immobili tra fabbricati e terreni nelle province di Reggio Emilia, Modena, Rimini, Milano, Lodi e Padova, 5 auto, 94 rapporti bancari attivi, 12 quote di partecipazione societaria, 147.200 euro in contanti e 19 orologi di altissimo pregio e gioielli di lusso. Vaklori ritenuti, peraltro, del tutto incompatibili con i redditi dichiarati dall’imprenditrice 69enne al Fisco.