Una classe unita fin da subito, caratteri e personalità affini, pure l’amore che ha portato due compagni a sposarsi ed altri a fare testimoni di nozze. In questi 35 anni (comrendendo quelli trascorso sui banchi) i ‘ragazzi’ della 5°A Igea dell’istituto tecnico commerciale ‘Federico Cesi’ di Terni non si sono mai persi di vista. Anzi, hanno inteso coltivare questa amicizia che venerdì sera ha visto celebrare i 30 anni dal diploma di maturità – datato 1995 – con una bella cena fatta di ricordi, risate, aneddoti.

All’evento erano presenti anche due ex insegnanti – Enrica Luisini (economia aziendale) e Alessandra Mattoni (inglese) – e un ricordo speciale è andato a un compagno scomparso prematuramente, Simone Lanterna. Della classe, c’erano invece Federica Fuselli, Milena Eusebi, Monia Pietrini, Roberta Bordoni, Silvia Papi, Patrizia Palelli, Federica Bassanelli, Francesco Settembre, Rodolfo Ranucci, Marco Pannuzi, Federico Carloni, Diego Pieroni, Diego Fazi, Andrea Liberotti, Andrea Miliacca, Pietro Gasparrini e Francesco Conti. Fra gli assenti, c’è chi vive fuori Terni, anche all’estero, ma il legame resta vivo, così come l’amicizia. E serate come quella di venerdì servono anche a ribadire che il tempo passa, ma molto resta.