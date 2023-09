Terni: serata di fuochi d’artificio in largo Ottaviani

di V.Q.

Un vero e proprio spettacolo pirotecnico, con tanto di fuochi d’artificio, andato in scena nella serata di sabato in largo Ottaviani, nel cuore della movida di Terni, di fronte a centiana di giovanissimi in gran parte divertiti e incuriositi. Poco prima delle 23 è stato dato ‘fuoco alle polveri’ e sono partiti razzi, petardi, bengala e chi più ne ha, più ne metta. Un modo per fare festa, celebrare la conclusione ormai vicina dell’estate e anche il fatto che dall’inizio della prossima settimana, in molti torneranno sui banchi di scuola. L’appunto ai ‘fuochi’ – mosso da chi si è trovato di fronte alla scena – è che il tutto non era autorizzato e, vista la zona e il numero dei presenti, la situazione lo avrebbe imposto. Anche di fronte al rischio che si può correre in questi casi, considerando anche la quota delle esplosioni. Nulla di rilevante è accaduto ma è (sarebbe) importante essere consapevoli dei relativi pericoli, più e meno significativi.