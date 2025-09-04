di S.F.

Ventinove mesi di attività dal 1° gennaio 2026 al luglio 2028. Con 29 operatori totali richiesti per un valore complessivo dell’appalto da 1 milione e 717 mila euro: sono i dati principali relativi alla gestione dei servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all’attività socio-educativa-didattica per la prima infanzia del Comune di Terni. Nonché per bambini, giovani ed adulti. Avviata la procedura per l’affidamento.

IL PROGETTO 2026-2028 PER I SERVIZI SUSSIDIARI SEC

Un importo totale che sale a 2,1 milioni di euro se si considerano anche tutte le spese dirette ed indirette per la gestione della gara. L’approvazione ci sarà con l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: Dato atto che si tratta di un appalto a fortissima incidenza di manodopera, la determinazione del costo orario contrattuale è basilare ed è stato considerato, in base alle informazioni comunicate dall’operatore uscente uscente», si legge nella relazione progettuale firmata dal funzionario con elevata qualificazione e Rup Corrado Mazzoli. Vale a dire l’Actl. La media ponderata è di 23,34 euro l’ora tra educatori e addetti ai servizi educativi.

FEBBRAIO 2023, IL VIA LIBERA PER L’ACTL DA OLTRE 1 MILIONE

«Più figure professionali – si legge sempre nel progetto – concorrono al buon andamento delle strutture e quindi dei servizi indicati, tra cui in primis il personale educativo e didattico. Altre figure sono dedicate alpotenziamento e alla qualificazione dei laboratori, operatori inoltre gestiscono le attività quotidiane di igiene e sanificazione, riordino, vigilanza e custodia degli ambienti ma anche di preparazione pasti. Con la gara l’amministrazione comunale intende proseguire nell’affidamento a terzi dei servizi sussidiari e complementari all’attività educativa e didattica, ciò per carenza di figure professionali sufficienti all’interno dell’organizzazione che possano ricoprire ruoli e funzioni che sono necessari per garantire l’apertura, la gestione e il buon andamento dei servizi sopra descritti».

Vengono segnalate le novità in arrivo per alcune strutture. Nell’anno scolastico 2026-2027 sono in programmazione lo spostamento del nido Girotondo 2.0 (ora in via Varese) nella riqualificata struttura di via Rossini (fondi Pnrr). Aulaverdelab e Laborart sono ancora in via XX Settembre, ma si «prevede lo spostamento delle citate attività presso la sede rinnovata di via Botondi (ex Grillo Parlante), entro l’anno scolastico 2025/26 e al più tardi per il mese di settembre 2026». Infine il nido Peter Pan in via Rosselli in riapertura e la potenziale apertura di un nuovo nido in via Varese 10: tutto in fase di valutazione al momento della gara.