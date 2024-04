Terni: sfonda staccionata e invade l’altra carreggiata. Schianto in viale dello Stadio

Incidente stradale nella tarda mattinata di domenica in viale dello Stadio, a Terni. L’impatto, fronto-laterale, è stato fra due autovetture. Una Toyota Yaris condotta da una donna di 27 anni (L.C. le sue iniziali) che, proveniente da viale Borzacchini, ha perso il controllo del veicolo all’altezza della curva delle Piscine dello Stadio, sfondando la staccionata in legno e invadendo la corsia opposta di marcia. Lì l’auto si è scontrata con una Lancia Y condotta da un 48enne (R.A.) che procedeva lungo viale dello Stadio in direzione piazzale dell’Acciaio. Sul posto, per i soccorsi, si sono portati gli operatori del 118: nessuno dei coinvolti ha avuto necessità del trasporto in ospedale. Per la gestione delle operazioni ed i rilievi, in prima battuta gli agenti della squadra Volante della questura e quindi il personale della polizia Locale di Terni. La carreggiata è rimasta chiusa per il tempo necessario al ripristino, eseguito dagli addetti di Area Sicura.

