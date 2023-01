Terni, sforamenti Pm10: 35 per Le Grazie, Maratta sfiora i 50

di S.F.

La stazione industriale di Maratta – non una novità, di fatto è una costante da sempre e non è complicato capire il motivo – a Terni è quella che in Umbria ha fatto registrare nel 2022 il maggior numero di sforamenti giornalieri per il Pm10, vale a dire le polveri sottili. A certificarlo è Arpa Umbria con il consueto monitoraggio pubblico.

I numeri: Le Grazie tocca il 35° in chiusura d’anno

La stazione industriale di Maratta – si trova all’altezza dell’inceneritore ‘spento’ da tempo – ha chiuso il 2022 con 47 sforamenti per Pm10, gli stessi del 2021: come noto il colore ‘rosso’ scatta quando la media nelle 24 ore supera la soglia dei 50 µg/m3. La seconda sul territorio regionale è sempre a Terni e questa volta è una stazione urbana: si tratta de Le Grazie che, proprio nell’ultimo giorno del 2022, ha toccato quota 35 sforamenti, il limite da non superare nel corso dell’anno. Siamo in linea con i numeri del 2021 in questo caso (furono 34).

Le altre

La terza stazione in Umbria per numero di ‘rossi’ è ancora a Terni: parliamo di borgo Rivo che, con i 58 µg/m3 fatti registrare nell’ultimo giorno del 2022, ha chiuso a quota 33. Delle altre sul territorio regionale l’unica ad avvicinarsi a questi valori è quella posizionata a Foligno (Porta Romana): 31 giorni oltre il limite. Prisciano e Carrara hanno valori inferiori. «Stazioni collocate – sottolinea Arpa in merito alle urbane – con l’obiettivo di valutare gli impatti sulla qualità dell’aria prodotti dalle varie sorgenti urbane, quali il riscaldamento e il traffico, nel loro insieme (fondo urbano) o dove il traffico rappresenta la sorgente prevalente», mentre le altre sono «in aree suburbane con l’obiettivo di valutare eventuali impatti sulla qualità dell’aria prodotti, nelle aree circostanti, da impianti industriali». Nel recente passato le cifre erano più elevate.