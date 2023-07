Terni: si abbatte con l’auto su quelle in sosta fuori da Ast

LE FOTO

Incidente stradale nella notte fra giovedì e venerdì nei pressi dei cancelli dell’acciaieria di Terni, lato viale Breda/ponte d’Oro. Il conducente di una Fiat Multipla ha perso il controllo del veicolo, finendo contro alcune auto in sosta, tutte di proprietà lavoratori Ast. Nell’accaduto non si registrano feriti e l’intervento, per ricostruire la dinamica, è stato della squadra Volante della questura che ha sottoposto il conducente della Multipla a tutti gli accertamenti necessari. Sul posto anche gli addetti Area Sicura per il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.