Un uomo e una donna, lui 31enne della Nigeria e lei 33enne della Repubblica Dominicana, sono stati arrestati in flagrante nella giornata di lunedì dal personale della IV Sezione della squadra Mobile di Terni per detenzione di droga a fini di spaccio. I due, che vivono insieme in un’abitazione di via Eugenio Chiesa e sono legati da una relazione sentimentale, sono stati controllati a borgo Rivo, mentre si spostavano a bordo di un’utilitaria. Quando gli investigatori della polizia di Stato, diretti dal vice questore Marco Colurci, hanno intimato l’alt, l’uomo – al volante del veicolo – ha gettato dal finestrino una bustina: dentro c’erano alcuni grammi di hashish.

Ma il ‘grosso’ sarebbe emerso con le successive perquisizioni che hanno portato alla luce circa 160 grammi di eroina suddivisa in una dozzina di ovuli, custoditi all’interno di una busta di plastica trasparente che la donna portava all’interno della sua borsa a tracolla. Nell’abitazione di via Eugenio Chiesa, invece, la Mobile ha recuperato materiale per confezionare le dosi, un bilancino di precisione e del mannitolo usaro per ‘tagliare’ la droga. Entrambi sono stati, così, arrestati e martedì il tribunale di Terni – giudice Francesco Maria Vincenzoni – oltre a convalidare quanto eseguito dalla polizia, ha disposto per il 31enne la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e per la 31enne l’obbligo di dimora a Terni. Entrambi sono difesi dall’avvocato Francesco Montalbano Caracci.