Terni, allaccio abusivo a contatore: nei guai

Lo ha fatto per difficoltà personali, anche di natura economica. Questa la motivazione fornita da un 59enne ternano – pregiudicato, originario della provincia di Perugia – alla polizia di Stato dopo che si era allacciato abusivamente ad un contatore: per lui è scattata la denuncia per furto aggravato di energia elettrica.

L’intervento

Gli agenti si sono mossi dopo la chiamata arrivata dall’azienda di distribuzione elettrica, a sua volta avvisata da un residente di un condominio nella zona della stazione ferroviaria: aveva notato la manomissione del contatore. L’uomo era già conosciuto dalla questura per una serie di precedenti reati legati alla guida in stato di ebbrezza, minacce e atti persecutori.