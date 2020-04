Terni, si chiamava Valdimiro ma per tutti era ‘grissino’

Si chiama Valdimiro Felici ma non tutti lo sapevano. Conoscevano invece sicuramente il suo soprannome: ‘grissino’. Dato da una mole imponente che ben si sposava con il suo spirito bonario e, allo stesso tempo, arguto, ironico, sempre disponibile verso tutti. Per anni ha ‘dominato’ la scena dei service a Terni con il suo immancabile furgone. Non c’era evento, comizio, concerto, festa che non lo vedesse protagonista nel fornire i suoi servizi audio, tanto ai ‘big’ della musica e della politica, quanto ai più giovani che magari per la prima volta si proiettavano sulla scena. E ora che è venuto a mancare – è scomparso mercoledì a 74 anni, lasciando due figli – in tanti lo ricordano con lo stesso affetto di sempre. Un personaggio che ha accompagnato un’epoca, quella degli eventi e delle feste, politiche e non in città. Ricordi belli per tanti, in cui ‘gris’ c’era sempre. E ci mancherà anche lui.

