Terni, si inizia per la ciclabile Bramante-Battisti: arriva la ‘zona 30’ in strada di Cardeto

Due lotti – il primo finanziato con il Pnrr, il secondo dal contributo regionale per la messa in sicurezza delle strade e viabilità – per un totale di 2 milioni di euro. Su entrambi i fronti, legati alla realizzazione del collegamento ciclabile tra via Ialenti a borgo Rivo e via Battisti in centro, si registrano novità: è emerso nel breve confronto di giovedì pomeriggio in I commissione consiliare. In strada di Cardeto c’è una ‘zona 30’ in arrivo.

CICLABILE BRAMANTE-BATTISTI: AGGIUDICATO L’APPALTO

Il I lotto: si approva il progetto esecutivo

In questo caso si parla del tratto compreso tra via Bramante e borgo Rivo, aggiudicato di fatto un anno fa alla Asfalterni (la stessa impegnata sulla Cesi-Sant’Erasmo per il rifacimento del manto stradale) con un ribasso del 4,98% rispetto alla base d’asta di poco superiore ai 700 mila euro. Di tempo ne è trascorso ma, per ora niente lavori: «Stiamo completando la procedura espropriativa – le parole del responsabile unico del procedimento, il funzionario con alta professionalità Federico Nannurelli – e la prossima settimana andremo ad approvare il progetto esecutivo». La realizzazione, giocoforza, dovrà essere completate per il 2026 come impongono le tempistiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

CICLABILE BRAMANTE-RIVO, CHIUSO IL PROGETTO DEFINITIVO

FEBBRAIO 2023, RIVO-BRAMANTE: AGGIUDICATO L’APPALTO INTEGRATO

Il II lotto: si inizia

Le novità più interessanti arrivano tuttavia dal II stralcio che da via Bramante porterà in via Battisti con tanto di attraversamento esistente sulla linea ferroviaria in strada di Cardeto e passaggio in via Alberti. Motivo? In commissione è stato chiarito che c’è già stata la consegna del cantiere alla Spinelli & Mannocchi srl di Perugia, aggiudicataria dell’appalto in autunno per 750 mila euro. «120 giorni di esecuzione e tracciato ecologico, non ci sarà alcun impatto sulle soste dei veicoli e sulla circolazione». Focus anche su un altro aspetto: «Sperimenteremo la ‘zona 30’ promiscua pedonale/ciclabile/carrabile, ora siamo in grado di farlo». Il tratto interessato è quello di strada di Cardeto. Lavori in arrivo.