Terni, si invaghisce ma non è ricambiata e inizia a tormentare: 49enne nei guai

‘Divieto di avvicinamento alla persona offesa’: questa la misura scattata martedì mattina, a seguito di indagine dei carabinieri del nucleo investigativo di Terni, nei confronti di una donna ternana di 49 anni. Il reato contestatole è ‘atti persecutori’ in ragione delle numerose molestie telefoniche, minacce ed offese nei confronti di un uomo di Terni, coetaneo. Fatti andati avanti per un anno, fra il maggio del 2020 e lo stesso mese del 2021. Sulla base di quanto raccolto e chiesto dalla procura, il gip del tribunale di Terni ha deciso per la misura che, se non rispettata, potrebbe sfociare in altre ancor più restrittive. Secondo quanto appreso, la donna si era invaghita del ternano ma, non ricambiata, ha iniziato a tormentarlo: da qui le ripetute denunce da parte di lui. Fra i due, peraltro, c’era una conoscenza piuttosto superficiale fatta di contatti occasionali, come quando si incrociavano fuori dalla scuola per andare a prendere i rispettivi figli.

