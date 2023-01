Terni, si picchiano in strada: fermati e portati in questura

Botte da orbi lunedì pomeriggio in via del Lanificio, a due passi da viale Brin. Protagonisti del violento episodio, due uomini di colore. Subito fermati dalle pattuglie della Volante accorse sul posto, sono stati condotti in questura per gli accertamenti del caso. Nessuno dei due avrebbe riportato lesioni serie ma ‘solo’ escoriazioni e contusioni. Ignote le ragioni della lite: i due soggetti sono apparsi estremamente agitati e alla scena hanno assistito diverse persone, preoccupate dalla piega che avrebbe potuto prendere. Alla fine le conseguenze sono state contenute.

Condividi questo articolo su