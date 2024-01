Terni, si ribalta con l’auto fra Marmore e Piediluco: 24enne in ospedale

Incidente stradale autonomo nella prima mattinata di lunedì a Terni, lungo la strada statale 79, fra Marmore e Piediluco. Una donna di 24 anni di nazionalità italiana, al volante di un’autovettura Seat Ibiza, ne ha perso il controllo finendo per ribaltarsi a lato della carreggiata. Sul posto per i soccorsi si sono portati i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che hanno trasportato la giovane in ospedale: cosciente, non avrebbe riportato conseguenze serie nell’impatto. Con lei a bordo dell’autovettura c’era anche un cane che è stato affidato ai familiari della 24enne. Ad occuparsi della gestione della viabilità e dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, sono stati gli agenti della polizia Locale di Terni con personale della III Sezione territoriale e dell’ufficio incidenti.

Condividi questo articolo su