Incidente stradale autonomo lungo la strada statale 675 (raccordo Terni-Orte) in direzione Terni, nella tarda mattinata di martedì, poco prima degli svincoli di Terni Ovest/Nord. Il conducente di un’autovettura Audi ne ha perso il controllo, finendo per ribaltarsi fuori dalla carreggiata. Da quanto appreso, il conducente – soccorso dal 118 – non ha necessitato del trasporto in ospedale. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, gli agenti della polizia Stradale di Terni, coordinati dalla dirigente Adalgisa Quaranta. Con loro, anche i vigili del fuoco per le necessarie operazioni di messa in sicurezza.

