Terni, si ribalta con l’auto lungo la ‘solita’ discesa: ferita una 60enne

Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di mercoledì lungo la ‘solita’ discesa – teatro di numerosi episodi analoghi – che da via Eroi dell’Aria conduce in viale Borzacchini, a Terni. Una donna di 60 anni (G.M. le sue iniziali) al volante di una Lancia Ypsilon, ne ha perso il controllo per poi colpire il guardrail e ribaltarsi su un lato. La signora – cosciente – è stata estratta dal veicolo dai vigili del fuoco di Terni che l’hanno poi consegnata agli operatori del 118 per le cure del caso e il successivo trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale e della squadra Volante della questura per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente interdetto al traffico.

