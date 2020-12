Terni, si ripara nel sacco dei rifiuti perché piove: aiutato e denunciato

Mercoledì pomeriggio – erano le 16.30 circa – ha notato un grosso sacco dell’immondizia nero, lungo la strada provinciale 19 a Collescipoli, all’altezza del civico 44. Un sacco che – parole della donna che ha subito chiamato i carabinieri – ‘si muoveva da solo’. Così i militari del comando stazione di Collescipoli si sono portati sul posto e hanno trovato, lì nei pressi del luogo della segnalazione, un uomo: «Ero io in quel sacco nero, stavo cercando riparo dalla pioggia e dall’umidità», ha spiegato.

Chi è

Si trattava del 36enne serbo che, già noto alle forze di polizia, da tempo si aggira per la città in cerca di ripari di fortuna, accumulando rifiuti nei luoghi dove di volta in volta si stabilisce. Il 36enne, senza fissa dimora e irregolare in Italia perché già espulso, è stato condotto presso la caserma di Collescipoli dell’Arma. I carabinieri gli hanno comprato un panino e una bevanda per rifocillarlo e poi lo hanno denunciato a piede libero per il mancato rispetto del provvedimento di espulsione.