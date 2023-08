Terni, si riparte in consiglio comunale: mirino sul commercio

L’approvazione del documento di programmazione delle attività commerciali (Dpac) e l’adozione della variante parziale del Prg connessa. È uno degli atti che sarà discussione lunedì 28 agosto in consiglio comunale a Terni, il primo dopo la ‘pausa’ ferragostana.

Dieci atti. Commissioni di sabato



Tra gli atti al centro dell’attenzione anche il nuovo regolamento del gruppo comunale di volontariato della Protezione civile Civitas Interamna. Poi una serie di ‘input’ delle minoranze su degrado, polizia Locale, sanità e Pmal a firma di Fratelli d’Italia, Pd, M5S e Innovare per Terni. Nel contempo ci sono anche le convocazioni per le commissioni consiliari: la I e III congiunta tratteranno del commercio sabato mattina dalle 11 alle 13, mentre in precedenza la III – da sola – si occuperà delle altre tematiche.