Terni: si ritrovano a 40 anni dal diploma

A quarant’anni dalla prova di maturità, la classe 5°A del liceo scientifico ‘Galileo Galilei’ di Terni si è riunita. I ragazzi di quel lontano 1983 si sono ritrovati insieme per una conviviale al ristorante ‘La Mora’ e a San Martino hanno replicato la foto di gruppo che li aveva immortalati decenni prima. La reunion – spiegano – è stata l’occasione per rivivere le emozioni e l’atmosfera gioiosa di un tempo, per raccontarsi e per determinare nuovi progetti per il futuro. Nel cuore, dopo tanto tempo trascorso, ancora il liceo ‘Galilei’ e la straordinaria formazione, professionale e umana, che la scuola ha saputo infondere in ognuno.

