Il caos era scoppiato in un appartamento di piazza della Pace – a Terni – nella notte fra il 13 e il 14 aprile scorsi. Una serata ‘su di giri’ fra amici, nel corso della quale uno di loro, già noto alle forze di polizia, si era scolato una bottiglia di vodka e aveva fumato hashish. Poi il messaggio inviato dalla fidanzata dell’uomo a un amico, in cui la stessa spiegava di essere stata ferita dal compagno con un coltello. E l’intervento dei carabinieri del Norm della Compagnia di Terni.

Persone accoltellate, in senso stretto, non ce n’erano, come verrà accertato. Ma contuse per le escandescenze del soggetto – 30enne del Marocco – sì. E lo stesso, oltre a colpire con il piatto della lama e un bastone la fidanzata, aveva aggredito e minacciato un po’ tutti: l’altra coppia presente in casa, i carabinieri intervenuti, creando problemi anche al pronto soccorso.

L’arresto era stato scontato e ora l’uomo – in carcere da quel dì – è stato giudicato mercoledì mattina con rito abbreviato e condannato a dieci mesi di reclusione dal tribunale di Terni (l’accusa aveva chiesto un anno e dieci mesi), con contestuale scarcerazione. A difenderlo, l’avvocato Francesco Mattiangeli.