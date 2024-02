Terni, Sii in azione per la scolmatrice: cambia la viabilità a borgo Rivo

Tubazione scolmatrice di massima piena in arrivo con i lavori del Sii e allora a borgo Rivo, uno dei quartieri più popolati di Terni, cambia la viabilità dal 26 febbraio al 12 marzo. Lo rende noto la direzione mobilità del Comune: firmata la specifica ordinanza.

Cosa cambia

Dal 26/ al 12/3

Via del Rivo

– è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli in Rivo nel tratto tra il nc.40/A e l’intersezione con la strada principale;

dal 5/3 al 26/3

Via del Rivo

– è istituito il senso unico di marcia nel tratto compreso tra i nn.cc. 89 e 76;

Via del Rivo

– è istituito, per tutti i veicoli percorrenti la via in direzione piazzale Marinai d’Italia, una volta giunti all’intersezione con via del Germano/via del Pellicano, l’obbligo di svoltare a sinistra o di proseguire diritti su queste ultime;

Via del Nibbio

– è istituito, per tutti i veicoli che si immettono su via del Rivo l’obbligo di svoltare a destra in direzione via del Germano;

Via del Germano

– è istituito, per tutti i veicoli che si immettono su via del Rivo l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione via del Pellicano o a destra in direzione via Gabelletta;

dal 25/3 al 10/4

Via del Rivo

– è istituito, per tutti i veicoli percorrenti la via in direzione piazzale Marinai d’Italia, una volta giunti all’intersezione con via del Germano/via del Pellicano, l’obbligo di svoltare a sinistra su via del Germano;

Via del Germano

– è istituito, per tutti i veicoli che si immettono su via del Rivo l’obbligo di svoltare a destra in direzione via Gabelletta;

dal 5/3 al 10/4

Via del Pellicano

– è istituito il senso unico di marcia nell’intera estesa secondo la direzione via del Rivo/via dei Colombi;

Via della Rondine e via dell’Usignolo

– è istituito per tutti i veicoli che si immettono su via del Pellicano, una volta giunti alle rispettive intersezioni, l’obbligo di svolta a sinistra in direzione via dei Colombi;

Via dei Colombi

– è istituito il senso unico di marcia nel tratto BCD in direzione via del Cardellino;

– è istituito, per tutti i veicoli percorrenti la via in direzione via del Cardellino, una volta giunti all’intersezione con via del Pellicano, l’obbligo di proseguire diritti e, per quelli autorizzati, di svoltare a sinistra.