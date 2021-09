Terni, sistemazione stradale via Narni: modificato il piano

di S.F.

La modalità e il giorno di partenza effettiva dell’opera di sistemazione resta lo stesso, salvo rinvii. Cambia invece ciò che era previsto in origine per la fase uno dell’intervento: c’è la suddivisione in due sub fasi per tentare di avere un impatto meno ‘invasivo’ sulla circolazione in una delle zone più trafficate del territorio comunale. A stretto giro, salvo sorprese, verrà firmata una specifica ordinanza in tal senso. Il tema riguarda la sistemazione stradale di via Narni, a Terni.

Cosa succede

Da ciò che si apprende la novità si è concretizzata dopo un confronto di mercoledì mattina tra gli uffici dei lavori pubblici, della viabilità e la polizia Locale. Le tempistiche – circa dieci giorni dall’avvio – non vengono modificate. In sostanza rispetto all’anello originario (da strada di Sabbione fino a strada delle Campore/Confini, percorso molto lungo) per la nuova viabilità temporanea c’è stata una sorta di divisione: si procederà fino a strada di Recentino, punto mediano del tratto coinvolto. Come detto il sistema resta lo stesso. Certo è che per commercianti e cittadini – diverse le Pec arrivate a palazzo Spada per chiedere delucidazioni in merito – che si trovano nel settore interessato dai lavori non saranno giorni facili. Il via ci sarà lunedì.