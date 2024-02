Sold out – circa 300 persone – e applausi per Paola Turci, protagonista venerdì sera al teatro Secci con ‘Mi amerò lo stesso’. L’organizzazione è stata curata dalle associazioni Terni Città Futura e Argoo. Una narrazione a 360 gradi tra musica ed un monologo per raccontare sé stessa e non solo.

