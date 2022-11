Terni, sopraelevazione parcheggio Proietti Divi: si inizia a valutare il progetto Corradi

di S.F.

L’ingegnere Giacomo Falcetti e gli architetti Silvia Tombesi e Marco Sgrò. È il terzetto del Comune di Terni che dovrà occuparsi di valutare un maxi progetto da milioni di euro legato al parcheggio di attestazione di via Proietti Divi a Terni: si tratta dello studio di fattibilità tecnica ed economica della sopraelevazione per – in sostanza – sviluppare la cosiddetta cerniera di mobilità con posizionamento del terminal bus delle linee extraurbane e urbane.

ESTATE 2021, L’AGGIUDICAZIONE A CORRADI PER IL PROGETTO

La firma di Sandro Corradi

Tutto nasce nell’estate 2021 quando l’ingegnere Sandro Corradi si è aggiudicato l’appalto per la progettazione del parcheggio a ridosso della passerella Gino Papuli. Riguardava l’esecutivo per il completamento – i risultati si possono vedere già oggi – e lo studio di fattibilità tecnico economica della sopraelevazione. Bene. Un anno dopo l’ex assessore ai lavori pubblici di palazzo Spada ha consegnato al responsabile del procedimento Federico Nannurelli la corposa documentazione: tra gli elaborati ci sono la pianta generale, le sezioni trasversali per quel che concenre l’ingresso del terminal bus e la rampa del parcheggio interrato.

L’AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIA PROIETTI DIVI

Non spicci

Un lavoro non di poco conto e che consentirebbe di spostare il terminal bus dove si trova attualmente. Basta vedere il quadro economico per farsi un’idea: un progetto di fattibilità da 6,1 milioni di euro, di queste le somme a disposizione risultano essere al momento ‘solo’ 1,4 milioni. Da ricordare che alla base di tutto ci sono fondi Mims, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Chiaro che si tratta di un intervento a lungo termine e solo alla primissima fase di progettazione.