Un 47enne originario di Roma, senza fissa dimora e con numerosi precedenti alle spalle, è stato arrestato nella notte fra domenica 21 e lunedì 22 settembre dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Terni, in collaborazione con la squadra Volante della questura. L’uomo è stato sorpreso a rubare oggetti da un’auto in sosta nella zona di via Giandimartalo di Vitalone.

«Le forze dell’ordine – spiega una nota dell’Arma – sono intervenute su segnalazione di un cittadino che dalla sua finestra aveva visto un uomo, con il volto coperto dal cappuccio di una felpa, mentre cercava di aprire le auto in sosta lungo la pubblica via. Giunti immediatamente sul posto un equipaggio della Sezione radiomobile ed uno della squadra Volante, il 47enne è stato sorpreso all’interno di un’autovettura parcheggiata: alla vista degli agenti ha cercato di fuggire ma è stato prontamente fermato».

Perquisito, è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi, oggetti e circa 50 euro in monete. Tutto materiale risultato rubato all’interno della stessa auto e che è stato poi restituito al proprietario. Per il 47enne è scattato l’arresto per furto aggravato con successiva convalida da parte del tribunale e applicazione della misura dell’obbligo di firma.