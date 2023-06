Terni, sos erba alta in via XX Settembre: «Dove i bambini dovrebbero giocare»

La segnalazione arriva da un nonno di Terni e riguarda un’area verde di via XX Settembre a ridosso della scuola dell’infanzia. C’è un problema legato all’attività ludica dei bimbi.

L’erba alta

«Sono nonno di una bambina – spiega l’uomo con tanto di immagini a corredo – che frequenta la scuola dell’infanzia XX Settembre. Nel giardino della scuola, dove i bambini dovrebbero giocare e fare anche attività ludica, c’è un’erba altissima che non permette loro di praticarlo. Accompagnandola a a scuola mi sono domandato come possano fare attività visto che il tempo ora lo permette. Anche se mancano pochi giorni alla fine della scuola mi sembra giusto che possano fare le attività nella maniera dovuta». Da qui l’input per chi di dovere.