Attività congiunta di polizia di Stato e carabinieri di Terni che martedì mattina hanno applicato l’ordinanza emessa dal questore Michele Abenante nei confronti di un bar di via Cesare Battisti, a Terni. L’attività – riferisce una nota congiunta di polizia e Arma – è stata sospesa per 15 giorni ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps).

«Il provvedimento – spiega la nota – è scaturito da una segnalazione dell’Arma in quanto nei giorni scorsi, nel corso di alcuni servizi svolti nei pressi del citato esercizio, è stata riscontrata la presenza di soggetti dediti all’assunzione di stupefacenti, uno dei quali, fermato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di poco più di due grammi di hashish, posti in sequestro, e pertanto segnalato alla prefettura in qualità di assuntore».

«L’autorità di pubblica sicurezza – si legge – sulla scorta del referto prodotto dall’Arma, in cui è stato conclamato che l’esercizio in argomento possa ritenersi ritrovo abituale di persone pregiudicate o comunque pericolose perché dedite al consumo di sostanze proibite, a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica ha adottato il provvedimento che sancisce la chiusura temporanea del punto di ristoro».

FOTO