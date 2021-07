Terni, ‘sosta selvaggia’ in largo San Salvatore: arriva la polizia Locale

Necessità – per motivi lavorativi o personali – di entrare o uscire da un’area ed essere impossibiliti a farlo a causa di una ‘sosta selvaggia’. È cio che è accaduto – non la prima volta in questa zona – nel pomeriggio di mercoledì in largo San Salvatore, a poche decine di metri da palazzo Spada: più di una persona è rimasta bloccata a causa di due auto parcheggiate ai lati della strada, con una Golf (poteva starci in quanto con permesso per la Ztl, il guaio era come era stato lasciato il veicolo) a creare il tappo in particolar modo. Dopo minuti di clacson nel tentativo di far arrivare il conducente, sul posto sono giunti gli agenti della polizia Locale per risolvere l’impasse.

