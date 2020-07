Terni, soste e traffico piazza del Mercato: valanga di violazioni

Soste irregolari e difficoltà nella circolazione in piazza del Mercato e zone limitrofe, nel centro di Terni. Se ne è parlato giovedì pomeriggio in occasione del question time con un’interrogazione di Doriana Musacchi per l’assessore alla polizia Locale Giovanna Scarcia: le violazioni accertate nell’ultimo anno e mezzo – dal 2019 – superano quota 600.

ZTL TERNI, I VEICOLI CON PASS SONO OLTRE 22 MILA

Intralcio e problemi

Il consigliere del Gruppo Misto ha chiesto deludicazioni per le «auto in sosta ovunque, persino sopra il marciapiede», tirando in ballo anche via Ludovico Silvestri, via Angeloni e l’intralcio che si viene a creare a causa in zona. La Scarcia in merito – appoggiandosi sulla relazione del comando di polizia Locale – ha segnalato molteplici controlli con «585 violazioni circa a carico di altrettanti veicoli nel corso del 2019 (451 per soste irregolari e 134 per la circolazione), mentre nel 2020 ne sono state accertate 212 violazioni circa (192 per i parcheggi). In quella zona – ha aggiunto – difetta la segnaletica orizzontale per via dell’usura. Ci impegneremo in tal senso».