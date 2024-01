Terni, sottopasso via Aroldi: si ‘sposta’ il cantiere, in arrivo nuova corsia veicolare

di S.F.

La realizzazione è un bel po’ complessa e la conclusione prevista per il 6 aprile appare improbabile considerando che c’è già stata una sospensione. Fatto sta che a Terni si sta per entrare in una nuova fase per lo sviluppo del sottopasso ciclopedonale da oltre 1 milione di euro in via Aroldi: iniziato lo sbancamento a lato dello stadio Liberati per, in sostanza, creare una nuova corsia veicolare.

Viabilità

In questi giorni la Minicucci Cairo srl è rientrata in azione perché il cantiere si ‘sposterà’ di due corsie – fino allo spartitraffico – rispetto al posizionamento attuale e giocoforza la viabilità lungo viale dello Stadio cambierà. Ciò dovrà avvenire senza creare problemi ai cittadini. Per fare ciò sarà creata un’altra corsia veicolare prendendo lo spazio dell’attuale marciapiede e, contestualmente, allargando l’area di intervento di un metro. Da quanto appreso l’operazione vera e propria inizierà da lunedì 8 gennaio, dopodiché nelle settimane successive si avvierà lo scavo.

La sistemazione

Da ricordare che in autunno si è verificato un problema non di poco conto. In fase di esecuzione delle perforazioni «è stato danneggiato irrimediabilmente un cavo interrato di media tensione, non indicato dal gestore Asm Terni Tde in fase di richiesta di eventuali sottoservizi esistenti, che ha richiesto un intervento urgente di posa in opera di nuovo tracciato per il passaggio di tale cavo». Già ad ottobre gli uffici comunali avevano specificato che c’era la necessità di creare una corsia di esercizio per il traffico veicolare supplementare, obiettivo? Averne sempre tre a disposizione nel prosieguo dei lavori. Sarà comunque garantito il transito in sicurezza dei pedoni.