Terni, sottopasso via Aroldi: slitta di due mesi la conclusione

di S.F.

Sottopasso ciclopedonale di via Aroldi, si allungano i tempi per la conclusione della complessa operazione da oltre 1 milione di euro. In origine la data stimata di fine lavori era indicata per il 6 aprile – la consegna è del giugno 2023 – e ora c’è l’aggiornamento a causa della variante concessa per lo sviluppo dell’iter: se ne parla per il 6 giugno se non ci saranno problematiche. Da quanto appreso a stretto giro si entrerà nella fase principale della lavorazione, vale a dire la realizzazione delle opere propedeutiche per lo scavo sotto viale dello Stadio, il montaggio delle lastre sull’area già scavata e, soprattutto, il prosieguo per l’ulteriore tracciato. Dopodiché spazio all’impalcato della struttura e, per ciò che concerne il traffico veicolare, il nuovo cambio per la viabilità rispetto alla situazione attuale.

GENNAIO 2024, LA NUOVA CORSIA VEICOLARE PER I LAVORI

MAGGIORI LAVORI PER 75 MILA EURO. DI MEZZO DANNI E TRAFFICO

GIUGNO 2023, LA PARTENZA DEL CANTIERE