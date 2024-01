Terni: spaccano gli specchietti delle auto in via del Raggio Vecchio. Denunciati un uomo e una donna

Un residente della zona di via del Raggio Vecchio li ha visti colpire alcune auto in sosta ed ha chiamato la polizia. L’immediato intervento degli agenti della squadra Volante di Terni, qualche sera fa, ha consentito di evitare altri danni ai mezzi presenti in zona e, soprattutto, di bloccare, identificare e denunciare per danneggiamento aggravato i responsabili del fatto, un uomo di 55 anni e una donna di 28, entrambi di Terni e pregiudicati. «Il testimone – riferisce la questura di Terni – risultato poi essere il proprietario di una delle quattro auto danneggiate, aveva dato una descrizione sommaria dei due e gli agenti si erano subito messi sulle loro tracce, raccogliendo anche ulteriori testimonianze dai passanti. Poco dopo sono stati individuati e fermati. Avevano divelto gli specchietti delle auto, rovesciato un secchio per la raccolta dell’immondizia e preso a calci alcune serrande».

