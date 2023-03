Terni: ‘spaccata’ fuori dalla scuola. Ladro porta via borsa e zaino

La ‘classica’ spaccata, a due passi dalla scuola ‘Fatati’ di Campomaggiore, a Terni. Vittima del furto, avvenuto intorno alle ore 14 di mercoledì, è stata una donna di 43 anni che aveva parcheggiato la sua Mercedes classe A fuori dall’istituto, per andare a prendere le figlie. La donna aveva lasciato la sua borsa e uno zaino nell’auto e il malvivente di turno, che sicuramente stava monitorando la situazione, non ha perso tempo ed è entrato in azione nel parcheggio. Prima ha rotto il finestrino anteriore destro del veicolo, poi si è portato via la borsa – con dentro qualche prezioso, un telefono e vari effetti e documenti personali – e lo zaino. Amarezza e sconcerto per la vittima del ‘colpo’ che ha sporto denuncia alla polizia di Stato. La speranza è che si riesca a risalire al responsabile e a ritrovare quanto rubato. L’azione è stata compiuta in pieno giorno, segno che c’è chi è disposto a rischiare qualcosa in più, pur di rubare. Non si tratta tuttavia del primo furto del genere, visto che anche di recente – nel parcheggio di una palestra della zona – altri ne sono stati compiuti con modalità del tutto simili.

