Un 26enne della Nigeria, senza fissa dimora, è stato arrestato nel pomeriggio di lunedì 4 agosto dai carabinieri della Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Terni per detenzione di droga a fini di spaccio. Il giovane è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto nell’area verde di via Jalenti, a borgo Rivo: dopo essere spuntato da dietro un veicolo in sosta, ha incontrato un ragazzo che si è poi allontanato subito dopo. Poi è sopraggiunto un altro soggetto in sella ad una bici che ha scambiato qualcosa con il 26enne e anche lui è andato via rapidamente, ma è stato fermato e controllato: aveva appena acquistato una dose di cocaina e una di eroina.

A quel punto i militari hanno intimato l’alt al 26enne nigeriano che ha tentato di far perdere le proprie tracce, nascondersi sotto un’auto parcheggiata in zona. Tutto inutile: bloccato, è stato trovato con 195 euro in contanti ritenuti legati all’attività di spaccio di droga. Da qui l’arresto, poi convalidato dal tribunale di Terni.