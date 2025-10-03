Un 24enne della Tunisia, A.M. le sue iniziali, è stato arrestato in flagrante nella serata di giovedì dal personale della IV sezione antidroga della squadra Mobile di Terni. Il giovane è stato sorpreso a spacciare cocaina nei pressi dell’area verde del quartiere San Martino, a Terni.

La pattuglia dell’antidroga, coordinata dal commissario capo Lorenzo Lucattoni, ha notato il soggetto mentre consegnava una dose ad un acquirente ed è entrata in azione. Il cliente è stato fermato e ha confermato di rifornirsi abitualmente dal giovane spacciatore. Quest’ultimo, dopo un breve inseguimento, è stato perquisito e trovato in possesso, presso il domicilio ternano in zona stadio, di altre dosi di cocaina, hashish e droghe sintetiche, oltre ad un bilancino di precisione e 340 euro in contanti.

Già noto alle forze di polizia, il 24enne – a cui è stato contestato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale visto il tentativo di fuga in monopattino – si è visto convalidare, venerdì, l’arresto dal tribunale di Terni – giudice Biancamaria Bertan – che ha applicato nei suoi confronti, come chiesto in aula dal pm Virna Faccenda, la misura del divieto di dimora a Terni. Il giovane è difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli del Foro di Terni.