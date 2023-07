Terni, spaccia eroina in centro: arrestato

Le segnalazioni di una possibile attività di spaccio erano costanti e ora l’Arma di Terni ha chiuso il cerchio. L’sos inoltre riguarda una situazione di degrado per la presenza di materassi e sedie occupate da cittadini extracomunitari: c’è l’arresto di un pusher nel centro cittadino.

In manette

Lunedì mattina i carabinieri della sezione operativa si sono attivati per approfondire la situazione e, dopo appostamenti/pedinamenti, l’Arma ha individuato un tunisino di circa 50 anni già noto alle forze dell’ordine per lo spaccio: stava vendendo una dose di eroina ad un cliente. Per lui è scattato l’arresto e la successiva custodia presso una camera di sicurezza del comando provinciale. Rimosso il materiale sotto le adiacenti palazzine con tanto di bonifica dell’area.