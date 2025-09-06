Un 22enne di nazionalità albanese, giunto a Terni a bordo di un suv preso a noleggio, è stato arrestato in flagrante nella prima serata di giovedì dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Terni per spaccio di droga.

Fermato e controllato in viale Centurini, il giovane è stato trovato con 23 confezioni di cocaina – peso circa 15 grammi – e 3 dosi di hashish, il tutto nascosto in un bracciolo del veicolo, oltre a circa mille euro in contanti.

All’arresto ha fatto seguito la direttissima, venerdì in tribunale a Terni, con il giudice Simona Tordelli che ha convalidato quanto eseguito dai militari dell’Arma e disposto per il 22enne – difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli, in sostituzione del collega Fabio Buchicchio – del divieto di dimora a Terni.

Nel corso del controllo, il giovane albanese è stato anche sottoposto a test salivare antidroga, con esito positivo per cannabinoidi, metanfetamine e cocaina, e per questo è stato anche denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti con ritiro della patente di guida.

Sempre giovedì, di pomeriggio e sempre per reati di droga, i militari del Nor hanno denunciato un 19enne, anche lui di origini albanesi, in Italia con visto turistico: fermato in via del Centenario, al volante di un mezzo a noleggio, è stato trovato in possesso di 37 involucri di cocaina per un totale di 18 grammi. Tutto materiale posto sotto sequestro.